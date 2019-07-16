В Липецкой области мужчина зарезал мать и ребенка и покончил с собой

В городе Елец Липецкой области по факту убийства трёх человек возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР. По данным следствия, в квартире были обнаружены тела 29-летней женщины, ее 7-летнего сына и 31-летнего сожителя погибшей.

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры. Предположительно, он нанес ей и ее сыну смертельные удары ножом, ранил 4-хлетнюю девочку, после чего покончил с собой.

В СКР отметили, что девочка осталась в живых и была госпитализирована. Её жизнь находится вне опасности. Тревогу забили родители погибшей, которые сначала вызвали спасателей, а те, обнаружив кровь на окне, вызвали полицию.

Липецк, Иван Гридин

Липецк. Другие новости 16.07.19

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