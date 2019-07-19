Липчанин ответит в суде за убийство и расчленение супружеской пары

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего уроженца Узбекистана, которого обвиняют в убийстве двух лиц, совершенное с особой жестокостью, а так же в надругательстве над телами умерших (пп.. «а, д» ч.2 ст.105, ч.1 ст.244 УК РФ).

По данным следствия, в ночь на 24 сентября 2018 года обвиняемый распивал у себя дома спиртное с 38-летним соседом и его 36-летней супругой. Происходило это в одном из домов по улице Демьяна Бедного. Обвиняемый нанес гостям колото-резаные раны грудной клетки и шеи, повредив внутренние органы, а также причинил им травмы головы. Затем он расчленил их тела, фрагменты упаковал в полиэтиленовые пакеты и спрятал в подполе дома.

О пропаже супругов, долгое время не выходивших на связь, правоохранительные органы узнали от родственников убитых. Под подозрение попал их сосед. В связи с длительным отсутствием сведений о местонахождении супружеской пары и необходимостью проведения неотложных следственных действий, возможных только в рамках уголовного дела, по указанию руководителя следственного управления СК России по Липецкой области оно было возбуждено.

Обвиняемого задержали в одном из боксов гаражного кооператива, принадлежащего его работодателю, где он пытался свести счеты с жизнью. После оказания медицинской помощи, подозреваемого задержали и заключили под стражу.

В ходе расследования фигурант отказался от дачи показаний, выдвинув версию о своей непричастности. Вместе с тем его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранной доказательственной базой, в основе которой показания свидетелей, в том числе и находившейся в компании липчанки, но покинувшей её незадолго до убийства.

Против подозреваемого также свидетельствую результаты судебных экспертиз, подтвердивших выводы следствия о наличии следов крови потерпевших на одежде фигуранта. В настоящее время материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Липецк, Иван Гридин

Липецк. Другие новости 19.07.19

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