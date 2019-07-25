Азербайджанский МиГ-29 пропал во время ночного полета над Каспием

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана во время ночного полета исчез с радаров над акваторией Каспийского моря. Спасатели ведут поиски пилота, сообщили в сообщении Минобороны республики. Самолет выполнял тренировочный полет. Внезапно машина потеряла связь и исчезла с радаров.

По предварительным данным, истребитель упал в море. Министерство обороны Азербайджана начало расследование случившегося.

МиГ-29 – один из основных истребителей, находящихся на вооружении ВВС Азербайджана. Этот фронтовой истребитель был разработан в 1970-х годах в Советском Союзе. Его радиус действия – от 500 до 800 км. У Азербайджана, по неофициальным данным из открытых источников, на вооружении находятся 15 таких самолетов. В 2008 году один из них был потерян по схожей причине: он упал в Каспийское море неподалеку от поселка имени Зейнвалабдина Тагиева.

Баку, Иван Гридин

Баку. Другие новости 25.07.19

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