Тверской суд вынесет приговор за убийство четверых человек гражданину Белоруссии

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Белоруссии, которого обвиняют в тайном хищении чужого имущества в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем в каждом случае лишение прав гражданина на жилое помещение, убийстве более двух лиц, с целью сокрытия другого преступления (п.«а» ч.4 ст.158, ч.4 ст.159, пп.«а, ж, к» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, во всех случаях преступления совершались организованной группой злоумышленников.

Установлено, что в 2016 году обвиняемый нелегально проживал в Тверской области. Действуя совместно с другими членами организованной преступной группы, находясь на территории Конаковского и Рамешковского районов области, злоумышленник убил четырех человек. Цель этого преступления – облегчение совершения мошенничества и сокрытие мошенничеств в отношении жителей Москвы, в результате которых преступники завладели двумя квартирами. С банковских карт у одного из потерпевших злоумышленники похитили не менее 470 тыс. рублей.

Преступная группа специализировалась на лишении граждан прав на жилое помещение с целью завладения чужим имуществом и последующего получения материальной выгоды в результате его отчуждения. Под прицел злоумышленников, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане, имеющие в собственности квартиры в Москве.

Группа действовала с особой жестокостью и цинизмом. Потерпевшим предлагалось купить квартиру на территории Тверской области за меньшую стоимость от стоимости квартиры в Москве, а разницу использовать в качестве прибыли, но после того, как потерпевшие подписывали необходимые документы о купле-продаже квартир, члены группы угощали одиноких москвичей спиртным, в которое подмешивали снотворное. После того, как потерпевший засыпал, его убивали через утопление, хоронили живьем или расстреливали, а затем тщательно скрывали следы преступлений.

Участники организации на протяжении 2013-2018 годов орудовали на территории Московской и Тверской областей. Деятельность организованного преступного сообщества (ОПС) пресечена 22 марта 2018 года.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 20.08.19

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