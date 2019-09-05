Военный вертолет Ми-8 разбился под Саратовом

Вертолет Ми-8 Минобороны РФ потерпел 5 сентября аварию в Саратовской области, сообщает оборонное ведомство. По данным министерства, обошлось без пострадавших.

В Минобороны сообщили, что вертолет опрокинулся при разгоне «по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета». По информации ведомства, «экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал». «Пассажиров на борту не было», – уточнили в Минобороны. Причиной аварии «могло стать разрушение одной из стоек шасси», – говорится в сообщении ведомства. На месте аварии работает комиссия ВКС России.

Зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин в свою очередь сообщил, что авария с Ми-8 произошла в поселке Сокол Саратовского района. Вертолет после опрокидывания загорелся. К настоящему времени огонь потушили.

Телеграм-канал Baza уточняет, что на борту Ми-8 было три военнослужащих. Источник РИА «Новости» сообщил, что вертолет загорелся при взлете, но сразу же совершил посадку.

Напомним, 4 сентября в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ при выполнении планового учебного полета. Находившиеся на борту двое летчиков погибли.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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