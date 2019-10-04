Ан-12 разбился на Украине из-за нехватки топлива, число жертв растет (ФОТО)

Число жертв крушения грузового самолета Ан-12 под Львовом достигло 5 человек, тяжело ранены 3 человека. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Facebook. Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям информировала, что «при аварийной посадке» погибли 3 человека, еще пятеро пострадали и были переданы врачам скорой помощи.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс» утром 4 октября аварийно сел возле аэропорта Львова, не дотянув до взлетно-посадочной полосы 1,5 км. По предварительным данным Министерства инфраструктуры, у лайнера закончилось топливо. Самолет, по данным украинских СМИ, приземлился в 30 метрах от кладбища. У лайнера серьезно повреждены носовая часть и крылья.

Фото: dsns.gov.ua

По информации телеканала «112», Ан-12 следовал из испанского Виго в Стамбул. Во Львове он должен был приземлиться для дозаправки. По информации ГСЧС, при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до аэропорта Львова самолет пропал с радаров. Позже один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что лайнер совершил аварийную посадку.

На борту находилось 8 человек – семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Характер груза, который перевозил самолет, не уточняется. Известно, что авиакомпания «Украина Аэроальянс» выполняет грузовые перевозки, в том числе в интересах НАТО.

Киев, Львов, служба информации РИА «Новый День»

Киев, Львов. Другие новости 04.10.19

В Иркутске мужчина умышленно спровоцировал смертельное ДТП. / На Кубани вооруженные рейдеры захватили консервный завод. / В Екатеринбурге ищут 14-летнюю девочку, сбежавшую из приюта (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»