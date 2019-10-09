ФСБ разоблачила в России «благотворителей», помогавших боевикам в Сирии

Сотрудники ФСБ разоблачили «благотворительную организацию» сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), действовавшую в девяти российских регионах, и перечислившую в Сирию более 6 млн рублей.

Как отмечается, незаконная деятельность россиян, которые спонсировали деятельность запрещённых в России международных террористических организаций, в том числе ИГ (запрещена в РФ) была пресечена в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, Ингушетии, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях и Тюменской области.

«Под видом благотворительности ими было собрано более 6 млн рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике», – говорится в сообщении ФСБ. Там также указали, что в организацию были вовлечены более 100 «сторонников идеи установления «всемирного халифата».

Силовики провели ряд задержаний и обысков, в ходе которых были обнаружены литература, внесённая в список экстремистских материалов, десять мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные в сумме $6 тыс. и «отчётные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж».

Как писал «Новый День», 4 октября секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в 2019 году силовикам удалось предотвратить четыре теракта в крупных российских городах. По его словам, теракты планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Кроме того, отметил Патрушев, удалось предотвратить еще одно преступление террористической направленности, а с января по сентябрь в ЦФО силовики задержали 152 человека, причастных к террористической деятельности.

Иосква, Иван Гридин

Иосква. Другие новости 09.10.19

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