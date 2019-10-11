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Пятница, 11 октября 2019, 11:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Депортацию россиянок из Пакистана остановили из-за убийства надзирательницы

В пакистанской тюрьме троих гражданок России подозревают в убийстве надзирательницы. Ранее женщин хотели депортировать на родину, теперь их будут судить.

Россиянки были задержаны в 2018 году. Они были сторонницами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Женщины незаконно пересекли границу, с ними были восемь несовершеннолетних детей.

Пакистанские власти уже подготовили документы для депортации гражданок РФ, однако 8 октября МИД России сообщил, что женщин обвинили в убийстве надзирательницы, передает РИА «Новости». Предполагается, что заключенные ударили сотрудницу тюрьмы «Гаддани» (провинция Белуджистан) по голове, а затем задушили.

Процедура депортации была остановлена. Теперь женщины предстанут перед судом.

Исламабад, Служба информации РИА «Новый День»

Исламабад. Другие новости 11.10.19

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