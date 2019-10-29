Под Новосибирском произошло землетрясение силой 5,6 балла

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Новосибирской области. Жители четырех деревень почувствовали подземные толчки. МЧС проверит социально значимые здания на предмет трещин и разрушений.

По данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», эпицентр имел координаты 54.63 градуса северной широты и 83.66 градуса восточной долготы, то есть находился в 48 км к юго-востоку от Новосибирска. Мощность толчков – 5,6 балла по шкале MSK-64. Под Кемерово магнитуда толчков составила около 2 баллов, а в Новокузнецке – около 1.

Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово. Наиболее чувствительные жители ощутили слабые толчки. На единый номер вызова всех экстренных служб 112 поступило несколько звонков по поводу произошедшего.

«Данных о каких-либо разрушениях и жертвах не поступало. Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений», – сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 29.10.19

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