российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 октября 2019, 10:23 мск

Новости Скандалы и происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение силой 5,6 балла

Фото: asgsr.ru

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Новосибирской области. Жители четырех деревень почувствовали подземные толчки. МЧС проверит социально значимые здания на предмет трещин и разрушений.

По данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», эпицентр имел координаты 54.63 градуса северной широты и 83.66 градуса восточной долготы, то есть находился в 48 км к юго-востоку от Новосибирска. Мощность толчков – 5,6 балла по шкале MSK-64. Под Кемерово магнитуда толчков составила около 2 баллов, а в Новокузнецке – около 1.

Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово. Наиболее чувствительные жители ощутили слабые толчки. На единый номер вызова всех экстренных служб 112 поступило несколько звонков по поводу произошедшего.

«Данных о каких-либо разрушениях и жертвах не поступало. Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений», – сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 29.10.19

А они есть: в одном из детских садов Урала комиссия не заметила ни текущей кровли, на плесени на стенах. / В Челябинскую область пытались ввезти БАДы с опасным веществом. / В Екатеринбурге расследуется смерть преподавателя института МВД РФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Землетрясение

У берегов Крита произошло сильное землетрясение

Российский эксперт спрогнозировал скорое мощное землетрясение в США

Тонны воды обрушились с небоскреба во время землетрясения на Филиппинах

В Иране число пострадавших от землетрясения превысило 700 человек

В Греции из-за землетрясения нет электричества, объявлена угроза цунами

В Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан

Под завалами храма в Индонезии нашли тела 34 детей

В Индонезии из-за землетрясения и цунами более тысячи зэков сбежали из тюрем

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,