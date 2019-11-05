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Вторник, 5 ноября 2019, 16:19 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Москве поймали джихадиста, готовившего теракт в людном месте

Правоохранители задержали в Москве мужчину, готовившего взрыв в людном месте в российской столице.

В подготовке теракта заподозрили 30-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик СНГ. Мужчину задержали в конце минувшей недели на юго-западе Москвы. В отношении него возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека), передает ТАСС со ссылкой на источник. Черемышкинский районный суд столицы арестовал подозреваемого до 1 января 2020 года. В настоящее время следователи устанавливают его вероятных соучастников.

Задержанный являлся сторонником одного из радикальных течений ислама, призывающего к джихаду. Он изучал материалы по изготовлению взрывного устройства, искал сообщников для совершения теракта в столице и подбирал место, где можно было устроить взрыв, уточняет источник «Интерфакса».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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