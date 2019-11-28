«Это не конкурс, а гомосексуальная флотилия»: Венгрия отреклась от «Евровидения»

Власти Венгрии решили отказаться от участия в Евровидении в 2020 году на фоне роста гомофобных настроений в стране, сообщает британская The Guardian со ссылкой на венгерскую государственную телерадиовещательную компанию MTVA. По данным источника в MTVA, это произошло якобы из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом. Собеседник издания отметил, что в масс-медиа не приветствуется освещение прав сексуальных меньшинств в позитивном ключе. Ранее один из венгерских комментаторов «Евровидения» в Израиле в 2019 году сравнил конкурс с «гомосексуальной флотилией» и высказал недовольство из-за участия страны в этом действе.

Между тем в официальном сообщении MTVA говорится, что вместо участия в конкурсе национальный вещатель займется продвижением творчества «талантов венгерской поп-музыки».

Евровидение-2020 пройдет в Нидерландах, в городе Роттердаме, благодаря победе певца Дункана Лоуренса на конкурсе в Тель-Авиве. Второе место занял певец из Италии Махмуд. Россиянин Сергей Лазарев оказался на третьей строчке.

Организатор «Евровидения» – Европейский вещательный союз – выразил надежду на возвращение Венгрии к участию в конкурсе, отметив, что не удивлен решением правительства страны, поскольку с 1994 года Венгрия уже восемь раз отказывалась от участия в музыкальном состязании.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

Будапешт. Другие новости 28.11.19

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