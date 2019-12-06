В Ростове-на-Дону возбудили дело о злоупотреблении на 1,5 млрд рублей

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ).

Следователи считают, что с февраля по декабрь 2018 года подозреваемый контролировал строительные работы при комплексной реконструкции участка Им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская. Несмотря на то, что работы по содержанию и восстановлению дорог, предусмотренные договором, не выполнены, злоумышленник подписал акты выполненных работ.

В итоге работы у подрядчика были приняты как выполненные, и он получил из бюджета 1,5 млрд рублей. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 06.12.19

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