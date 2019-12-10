Житель Брянской области зарезал женщину и троих знакомых

В брянской области возбуждено уголовное дело по факту убийства четырёх жителей Карачевского района (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, массовое убийство произошло в одном из домов в селе Вельяминова 8 декабря.

По предварительной версии, 24-летний житель города Карачева приехал в гости к своим знакомым. Компания стала выпивать. В ходе застолья у гостя возник конфликт с 26-летней жительницей соседнего населенного пункта, которая также приехала в гости. В ходе ссоры, за девушку вступился ее 50-летний знакомый.

Тогда подозреваемый взял кухонный нож и нанес множество ударов сначала женщине, а потом и ее защитнику. За тем он зарез двух хозяев дома, в котором проходило застолье. Все пострадавшие скончались от полученных ранений. Злоумышленник задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Брянск, Иван Гридин

Брянск. Другие новости 10.12.19

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