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Среда, 18 декабря 2019, 12:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

Белгородские пограничники задержали трех обвиняемых в массовом убийстве

Силовикам удалось задержать троих жителей Ростовской области, обвиняемых в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. По данным следствия, днем 22 октября на территории животноводческой фермы на хуторе Чернозубов Орловского района между местными жителями произошел конфликт. Он перерос в перестрелку.

В результате полученных огнестрельных ранений пять мужчин погибли, еще двое были госпитализированы. Вскоре после преступления удалось задержать троих подозреваемых, еще четыре мужчины были объявлены в международном розыск, им заочно предъявили обвинения в убийстве и избрана мера пресечения в виде ареста.

16 декабря сотрудники ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям при попытке пересечь государственную границу с Украиной в населенном пункте Ровеньки Белгородской области задержали троих обвиняемых, розыск еще одного продолжается.

Белгород, Иван Гридин

Белгород. Другие новости 18.12.19

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