Муж застрелил жену, оставив сиротами троих детей

В Брянской области обнаружили тело женщины. Выяснилось, что с женой расправился супруг, а затем он покончил с собой. У пары было трое детей.

Трагедия произошла накануне вечером в городе Клинцы, сообщает СУ СКР по региону. «53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия. После этого мужчина свел счеты с жизнью», – говорится в сообщении следователей.

По данным местных СМИ, убийство было совершено неподалеку от школы, где женщина должна была забрать дочь. В семье воспитывалось трое детей. Жена собиралась расторгнуть брак, что, по всей видимости, и стало поводом для убийства.

Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное ношение оружия). Расследование продолжается.

Брянск, Служба информации РИА «Новый День»

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