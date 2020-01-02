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Четверг, 2 января 2020, 14:51 мск

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Аварийная посадка военного вертолета на Тайване привела к жертвам: среди погибших – глава генштаба ВС

Фото: taiwannews.com.tw

В результате аварийной посадки вертолета с военнослужащими на севере Тайваня погибли 8 человек. Среди жертв – начальник Генштаба Вооруженных Сил Тайваня генерал Шэнь Имин, передает Taiwan News.

Вертолет Black Hawk, на борту которого находились 13 сотрудников Министерства обороны, около 9:00 по местному времени экстренно сел в горной местности рядом с городом Илань. На месте инцидента найдены тела 8 погибших, 5 человек выжили. На месте аварии работают более 100 спасателей.

Тайбэй, служба информации РИА «Новый День»

Тайбэй. Другие новости 02.01.20

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