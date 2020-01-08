Чудесное спасение: двое пассажиров разбившегося в Иране Боинга отказались от полета

Двое пассажиров потерпевшего крушение в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» избежали гибели, отказавшись после регистрации на рейс лететь из Тегерана в Киев. Об этом сообщил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, эти люди – не граждане Украины.

Секретарь СНБО отметил, что на трагический рейс зарегистрировались 169 человек, но в самолет сели только 167. Два человека по каким-то причинам передумали лететь в украинскую столицу.

Выполнявший рейс в Киев Боинг737-800, принадлежащий МАУ, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек, находившиеся на его борту: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В числе жертв граждане шести стран мира – Ирана, Украины, Канады, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана.

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало в своем фейсбуке список погибших пассажиров. Ранее украинские власти обнародовали список членов экипажа разбившегося самолета.

На месте крушения уже найдены оба бортовых самописцев самолета. Иранские власти заявили, что черные ящики не будут переданы США и компании «Боинг». Расшифровывать самописцы будут в Иране.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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