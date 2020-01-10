Премьер Канады считает, что Боинг в Иране был сбит ракетой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал заявление по катастрофе Боинга 737 в Иране. По мнению официального представителя страны, самолёт мог быть сбит иранской ракетой типа «земля-воздух». Ссылается при этом Трюдо на сведения из разных источников, в том числе данные союзников и собственной разведки.

Напомним, в катастрофе с Боингом в Иране погибло шесть десятков канадцев, которые летели «МАО» через Киев в родную страну.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что, по его мнению, техническая неисправность не может быть причиной авиакатастрофы в Иране. Организация гражданской авиации Ирана продолжает настаивать, что экипаж после взлёта обнаружил неполадку и пытался вернуться в аэропорт Тегерана, но безуспешно. Самолёт разбился в пригороде иранской столицы.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.01.20

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