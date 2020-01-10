«Возможна техническая неполадка»: госсекретарь США высказался о причине авиакатастрофы в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что техническая неисправность могла стать причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране, и призвал дождаться итогов расследования трагедии. Такое заявление сделал глава американского внешнеполитического ведомства в эфире Fox News.

«Нам необходимо очень быстро добраться до сути, понять основную причину крушения. Вероятно, это была техническая неполадка», – сказал Помпео. При этом он выразил надежду на полномерное сотрудничество Ирана в расследовании крушения лайнера.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а вслед за ним британский премьер Борис Джонсон со ссылкой на данные западных спецслужб заявили, что украинский Боинг 737-800 был сбит иранской ракетой «земля-воздух» по ошибке. Напомним, в числе жертв крушения самолета «Международных авиалиний Украины» – 63 гражданина Канады и трое подданных Великобритании.

Перед этим президент США Дональд Трамп высказал мнение, что техническая неисправность не может быть причиной авиакатастрофы в Иране.

Тегеран между тем отверг версию крушения Боинга в результате попадания ракеты средств ПВО Ирана и продолжает настаивать на технической причине авиакатастрофы. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что украинский Боинг был сбит иранской ракетой, «психологической операцией правительства США», «большой ложью» и мошенничеством. Глава Организации гражданской авиации Ирана также в очередной раз отверг версию о крушении лайнера в результате поражения зенитной ракетой. Чиновник отрицает, что рядом с обломками самолета были обнаружены фрагменты ракеты. Ранее Иран пригласил к расследованию авиакатастрофы США, Канаду, Украину и компанию-производителя «Боинг». Тем временем в иранской столице началась расшифровка черных ящиков, оба бортовых самописца сильно повреждены.

Напомним, сразу после крушения лайнер иранская сторона заявила, что у самолета загорелся двигатель, пилоты пытались вернуть борт в аэропорт Тегерана, но безуспешно. Лайнер упал в пригороде иранской столицы. Жертвами авиакатастрофы, произошедшей рано утром 8 января, стали 167 пассажиров из семи стран и девять членов экипажа. Россиян на борту не было.

Расследование катастрофы проводит и Украина. В настоящее время Киев изучает семь версий крушения самолета, среди них – поражение зенитной ракетой, столкновение с каким-то летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, теракт. Еще три версии не оглашаются. Ранее украинские власти направили в Тегеран группу специалистов для участия в расследовании авиакатастрофы.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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