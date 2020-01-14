В Иране арестованы подозреваемые по делу о сбитом Боинге

Власти Ирана сегодня сообщили об аресте нескольких человек, подозреваемых в причастности к крушению украинского Боинга, сбитого иранскими военнослужащими. Об этом объявил представитель судебных органов Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает иранская пресса. По его словам, в ходе расследования, которое пока еще находится на начальном этапе, будет выяснена роль задержанных в инциденте с авиалайнером. При этом чиновник не уточнил число арестованных и их имена. Исмаили также сообщил, что черный ящик с разбившегося лайнера отправлен на расшифровку во Францию.

Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь объявил о создании специального суда по расследованию ракетного удара, в результате которого был сбит вылетевший в Киев самолет «Международных авиалиний Украины». Он уточнил, что в этот суд войдут десятки экспертов и высокопоставленный судья, передает «Немецкая волна». Роухани также заявил, что ответственность за столь «тяжелую и непростительную» ошибку не может нести лишь один человек, который запустил ракету в самолет. Он подчеркнул, что все виновные должны быть наказаны.

Боинг 737-800 разбился ранним утром 8 января через пару минут после вылета из аэропорта Тегерана. Жертвами стали все находившиеся на борту 176 человек. Сначала иранские власти уверяли, что причиной крушения стали техническая неисправность. Но позже, после того, как премьер Канады заявил о случайном ракетном обстреле самолета иранскими военными, Тегеран признал, что украинский лайнера сбили силы ПВО Ирана, приняв Боинг за крылатую ракету. Ответственность за трагедию на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Тегеран, служба информации РИА «Новый День»

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