Россиянку задержали в Стамбуле по подозрению в попытке провоза наркотиков

Сотрудники турецкой службы безопасности задержали гражданку России Наталью Крылову после прилета в аэропорт Стамбула утром 27 февраля. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Стамбуле в своем фейсбуке. Женщину подозревают в попытке ввоза запрещенного наркотического вещества на территорию Турции два года назад. Другие подробности не приводятся.

О произошедшем дипломатам сообщил муж задержанной. Дипмиссия обратилась в местные компетентные органы для прояснения ситуации.

Генконсульство «предпринимает все необходимые шаги» с целью защиты законных прав россиянки и «оказания содействия для скорейшего благоприятного разрешения ситуации», отмечается в сообщении.

Стамбул, Ольга Панфилова

Стамбул. Другие новости 27.02.20

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