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Воскресенье, 22 марта 2020, 13:47 мск

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В Башкирии ликвидировали готовившего теракт боевика

В Уфе нейтрализовали боевика, который, по данным оперативников, планировал устроить террористический акт. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

В пригороде Уфы правоохранители пытались остановить автомобиль, в котором находился вооруженный мужчина. Однако злоумышленник требование силовиков не выполнил и открыл по ним огонь.

В результате перестрелки преступника ликвидировали. При нем нашли пистолет и самодельную бомбу, готовую к применению. В НАК уточнили, что в результате спецоперации пострадавших среди оперативников и гражданского населения нет.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «незаконное хранение оружия». Ход расследования уголовного дела взят руководителем следственного управления республики на личный контроль.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 22.03.20

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