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Среда, 22 апреля 2020, 13:30 мск

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Митингующие во Владикавказе избили 13 силовиков, возбуждено уголовное дело

twitter.com/rajdianos

СКР возбудил уголовное дело после стихийного митинга в Северной Осетии. По данным следствия, демонстранты применили насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и полицейских.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Северная Осетия – Алания, сначала правоохранители предупредили граждан, собравшихся на площади Свободы во Владикавказе, о незаконности их действий и потребовали разойтись. Митингующие к силовикам не прислушались.

Тогда сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку вытеснить демонстрантов при помощи противоударных щитов. В ответ митингующие «применили физическое насилие в отношении тринадцати сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

Напомним, народный сход состоялся в столице Северной Осетии 20 апреля. Демонстранты выступили против режима самоизоляции, жаловались на потерю работы и недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. Кроме того, участники акции потребовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым.

Владикавказ, Зоя Осколкова

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