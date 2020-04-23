Суды отправили под арест 46 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

Суды во Владикавказе отправили под административный арест в общей сложности 46 участников несанкционированного стихийного митинга против режима самоизоляции, который прошел 20 апреля у здания правительства Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции республики. Срок ареста составил от трех до 15 суток.

Суды рассматривали протоколы, составленные по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов) и ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Накануне были вынесены решения по 23 делам об административных нарушениях, передает «Интерфакс».

Народный сход состоялся в столице Северной Осетии 20 апреля. Демонстранты выступили против режима самоизоляции, жаловались на потерю работы и недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. Кроме того, участники акции потребовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с депутатом Собрания представителей Владикавказа Виталием Калоевым. Кроме того, митингующие выступили против ареста оперного певца Вадима Чельдиева, который ранее выступал против «коронавирусных» ограничительных мер и призывал к проведению народного схода. 21 апреля Чельдиев был оштрафован на 75 тыс. рублей по ч. 9 ст. 1315 КоАП России («Злоупотребление свободой массовой информации») за распространение фейков о коронавирусе.

После протестной акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве и применении насилия в отношении полицейских. По данным следствия, демонстранты применили насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и полиции.

Владикавказ, Наталья Петрова

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