Жители Северной Осетии вышли на митинг против самоизоляции

Во Владикавказе местные жители вышли на митинг в центре города. Они протестуют против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Нескольких участников стихийной акции задержали.

Протестующие собрались на площади Свободы, сообщает в своем твиттере активист Алик Пухаев. По разным данным, на митинг пришли от 500 до 1500 человек. Демонстранты выступают против режима самоизоляции, жалуются на потерю работы, недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. По их мнению, болезни не существует, а власть наводит вокруг заболевания панику, чтобы закрыть людей дома и сдержать митинги.

Участники акции потребовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым. Битаров вышел к протестующим и заявил, что не он придумал эту политику, а самоизоляция помогает справиться с коронавирусом. Протестующие выкрикивали «В отставку!».

Также стало известно о задержании нескольких участников акции. По информации «ОВД-инфо», у протестующих произошла небольшая стычка с полицией. Битаров пообещал, что всех задержанных сегодня отпустят, пишет Пухаев.

По последним данным, в Республике Северная Осетия выявлено 145 случаев заражения коронавирусом. Два человека скончались от Covid-19, выздоровели восемь.

Владикавказ, Зоя Осколкова

Владикавказ. Другие новости 20.04.20

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