Шнуров прокомментировал виртуальные митинги россиян

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал виртуальные митинги, которые организовали жители нескольких российских городов. По мнению артиста, люди близки к отчаянию.

«Пока эти митинги виртуальные, они просто легкие незначительные симптомы, типа редкого кашля. Диагноз предельно ясен», – написал Шнуров на своей страничке в Instagram.

Музыкант считает, что россияне близки к отчаянию. «Если срочно не взяться лечить, то скорее всего придется услышать, как больное общество наше, харкая кровью и гноем (совсем не виртуальными), дойдет до такой температуры, что вчерашний кипяток покажется снегом», – пишет Шнуров. Ограничительные меры не способны излечить смертельные социальные язвы. «Срочно нужен врач!» – заключил артист.

Тем временем, в Кремле попросили не преувеличивать и не считать акции, организованные россиянами в сервисе «Яндекс.Навигатор» митингами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в аппарате главы государства «с большим вниманием относимся к сообщениям, где люди говорят о сложностях, которые они переживают, и о причинах таких сложностей».

«Я бы не стал преувеличивать и обобщать, что вы говорите по «разговорчикам» и так далее, делать из этого какие-то кампании», – сказал Песков.

Напомним, в ряде крупных российских городов в понедельник прошли виртуальные акции протеста с требованием более эффективных мер поддержки граждан в условиях вынужденного простоя предприятий из-за карантинных мер по коронавирусу. Например, в Екатеринбурге горожане «собрались» на виртуальный митинг у Площади 1905 года рядом с мэрией под лозунгами «ЧС либо в отставку», «Мы хотим есть!», «Остановите это безумие».

При этом жители Владикавказа устроили реальный народный сход в центре города. Песков назвал акцию незаконной, а также указал, что она может иметь отрицательные последствия с эпидемиологической точки зрения.

Москва, Зоя Осколкова

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