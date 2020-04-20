У мэрии Екатеринбурга начался онлайн-митинг (ФОТО)

В Екатеринбурге в эти минуты проходит онлайн-митинг против самоизоляции. Горожане выдвигают свои требования на «Яндекс.Картах» перед зданием мэрии, в оффлайне же площадка перед ратушей, как и площадь 1905 года, пуста – митингующие соблюдают правила поведения в период пандемии.

Среди лозунгов протестующих: «Прямые выплаты населению! Режим ЧС!», «Верните алкоголь до 22.00», «Оплата за ЖКХ не самоизолировалась», «Хотим доллар по 35!», «Поддержку малому бизнесу», «Долой печенегов» и другие. В числе прочих звучат политические требования и даже предложения выйти «вживую» – последнее, впрочем, поддержки не нашло, митинг проходит только в «самоизолированном» режиме.

Добавим, аналогичный онлайн митинг сегодня прошел в Ростове-на-Дону, а вот во Владикавказе люди вышли на улицы в реальности, по разным оценкам, от 500 до 1500 человек, некоторых активистов задержали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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