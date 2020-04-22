Модное веяние или предупреждение для власти: чем станут онлайн-митинги для россиян

В России неожиданно появился новый формат гражданской активности – полушутливые онлайн-митинги, но с вполне серьезной протестной повесткой. Так, например, в Екатеринбурге пользователи «собрались» у здания мэрии и раскритиковали действующий режим самоизоляции. РИА «Новый День» попросил уральских политологов оценить, может ли виртуальный протест граждан перейти в офлайн.

Политтехнолог Алексей Швайгерт считает, что пока онлайн-митинги выглядят как «модная штучка» и необязательно выльются в реальные уличные акции.

«Скорее, виртуальные митинги на руку самой власти, потому что выпускают пар рассерженных горожан. Эти люди высказываются в основном в интернете, но не готовы прийти на реальный митинг, рискуя собственной шкурой. За этим явлением надо понаблюдать. Но пока это выглядит мимолетной модой, которая захватила несколько городов и некоторое количество интернет-пользователей. Но не более того. Думаю, что 99% тех, кто ставил метки в «Яндекс.Картах», в глубине души отдают себе отчет, что на реальный митинг, где возможны столкновения с полицией или провокаторами, они бы не вышли», – отметил эксперт.

Политолог Сергей Мошкин отчасти соглашается с этой позицией: «Можно быть крайне негативно настроенным против власти, сидя на диване, но далеко не каждый готов выйти на улицу и высказать это открыто. Но есть более опасный фактор для власти. Интернет-общение допускает некую анонимность, резкость в высказываниях и даже радикализм. Это все легко подхватывается и распространяется по соцсетям и рождает в головах людей критический настрой. И даже если на улицу выйдет мизерное количество участников, будет большое количество тех, кто поддерживает протестующих. Именно поэтому власть стремится контролировать интернет и соцсети».

Собеседник агентства также предлагает обратить внимание на митинг против самоизоляции, который прошел в понедельник во Владикавказе. Стихийная акция собрала несколько сотен человек на улице.

«Там было две причины. Самоизоляция обострила социальный кризис – в небогатом регионе люди и так были недовольны, а теперь стали нищать. Карантин был последней каплей, и люди вышли на митинг. Вторая претензия, которая звучала, – власть дает недостоверную информацию по заболевшим. А сомнения сразу порождают слухи, конспирологические версии. Можно ли экстраполировать события во Владикавказе на другие территории? Сейчас трудно сказать. Но во всех регионах картина похожая. Самоизоляция больно ударила по благосостоянию людей. Вопросы коммуникации власти с населением стоят остро. Взять наш свердловский опыт – решение губернатора об ограничении продажи алкоголя с 10 до 19 часов. Это была заведомо непопулярная мера, но людям не объяснили, в чем логика решения, как это поможет бороться с коронавирусом? Или вспышка инфекции в больнице № 1. Сразу пошли слухи, что о заболевших было известно давно, но власти не хотели портить статистику. На ровном месте надули пузырь недовольства», – прокомментировал Сергей Мошкин.

Политконсультант Андрей Перла считает тенденцию виртуальных акций протеста достаточно опасной для власти.

«Цифровой митинг – это не феномен, тем более, не феномен времен самоизоляции. Самоизоляция – это просто фон. Мы видим новую действенную технологию мобилизации протестного контингента, высокоэффективную в силу того, что протестующие осознают:

– они находятся в полной безопасности, они совершенно точно останутся безнаказанными (это вранье, но трудноопровержимое);

– они делают нечто новое, интересное, забавное, достойное уважения, притом нечто очень легкое в исполнении.

В сумме. Протест, которого «власть» боится, с которым почти наверняка не может справиться, который безопасен для протестующих и в котором можно участвовать, вообще не прилагая никаких усилий. Ходить никуда не надо!

Чем это опасно? Масштабной потерей уважения к «власти», которая дергается, злится и ничего не может сделать. Возможностью подготовки действительно революционных действий, вплоть до попытки свержения этой самой власти (она ж бессильная) уже в реальном мире», – написал в фейсбуке эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

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