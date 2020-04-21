Россия в режиме онлайн-протеста: есть ли смысл в виртуальных митингах

Виртуальные митинги, которые накануне прошли в России, являются отзвуком реального протеста, который наверняка будет нарастать после завершения коронавирусного карантина. Как считает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, Россию, как и многие страны, ожидает рост социальной напряженности. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

Бондаренко обратил внимание, что виртуальность протеста – отражение общей тенденции перехода деятельность человека в цифровое пространство. При этом он подчеркнул, что «власть онлайн не берут».

«Конечно, общая тенденция перехода в онлайн существует, но есть вещи, которые будут оставаться в офлайн. Виртуально можно митинговать очень много, но бестолку. Политика – вещь практическая, она происходит в известных институтах власти или, в крайнем случае, на улице, но явно не в Интернете. От того, что кто-то помитингует в Интернете и напишет в «Яндекс. Навигаторе», что пора вводить ЧС, ситуация не поменяется от слова совсем. Протестная активность в онлайн может проходить только как подготовительная часть уличной протестной активности», – считает Бондаренко.

Политолог пояснил, что кризисная ситуация в экономике наверняка повлечет за собой рост общественного недовольства и поиск «крайнего». «Понятно, что этот год покажет довольно большие экономические проблемы в стране: рост безработицы, закрытие тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Плюс, мы видим, что сейчас происходит с ценами на нефть. Людям всегда нужен крайний, вне зависимости от реальной степени ответственности. Так устроена человеческая природа. Объяснить, что цена на нефть упала из-за коронавируса, потому что в мире резко сократилось потребление и промышленное производство, можно, но люди все равно будут ждать, что есть некий виновник, который должен понести за это ответственность», – подчеркнул эксперт.

При этом Бондаренко отметил, что такая ситуация не только в России. «Во многих странах мира, в которых власть уже давно занимает свое положение, где давно не было глобальных перемен, есть искушение повесить все неудачи и проблемы именно на власть. Россия здесь не исключение. Усиление протестной активности следует ждать не только в России», – сказал он.

По его мнению, при гибкой модели управления власть сама активно включается в игру и «начинает искать и назначать крайнего», предваряя народные волнения. «Но в России явно негибкая модель власти. Будет ли российская власть искать крайнего, я не уверен. Своих никто не сдает, российская власть эту логику не принимает, как она считает, это логика слабаков», – отметил он.

В то же время политолог обратил внимание, что на фоне кризиса, вызванного угрозой распространения коронавируса, во всех странах мира можно наблюдать ситуацию молчаливого согласия с позицией власти – «никто не устраивает никаких революций, потому что тяжело всем». «Важно понимать, что это следствие очень важного понятия – общественной солидарности. В России до последнего времени общественная солидарность имела место. Какие бы цели ни преследовали оппозиционеры, они должны понимать, что есть ситуация кризиса, самое главное сейчас – сплотиться. Пройдет кризис – после этого митингуйте сколько душе угодно», – сказал Бондаренко.

При этом эксперт отметил, что онлайн-митинг вполне может оказаться в чистом виде фейком. «Сидя хоть на Гавайях, можно участвовать в таком митинге. Его может провести 15 человек, каждый из которых напишет пять постов – и вот уже ощущение массовки. Поэтому они не опасны для власти, но это не отменяет общей волны (будущего протеста)», – заключил Бондаренко.

Напомним, в ряде крупных российских городов в понедельник прошли виртуальные акции протеста с требованием более эффективных мер поддержки граждан в условиях вынужденного простоя предприятий из-за карантинных мер по коронавирусу. Например, в Екатеринбурге горожане «собрались» на виртуальный митинг у Площади 1905 года рядом с мэрией под лозунгами «ЧС либо в отставку», «Мы хотим есть!», «Остановите это безумие».

Москва, Мария Вяткина

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