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Пятница, 24 апреля 2020, 14:31 мск

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Жители Красноярска вышли на митинг против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции. Митингующие требовали отменить ограничительные меры, так как им не на что жить.

В мероприятии приняли участие 15 человек, передает издание «Проспект мира». Митингующие требовали отменить режим самоизоляции. Они жаловались, что не смогут работать в условиях ограничений и им не на что кормить семьи.

Правоохранители просили людей разойтись и угрожали штрафами за невыполнение требований правоохранительных органов (статья 19.3 КоАП) и нарушение режима самоизоляции (статья 9.1 закона Красноярского края «Об административных правонарушениях»). В результате четырех участников акции задержала полиция.

Напомним, режим самоизоляции в крае введен с 1 апреля в связи с пандемией коронавируса. Запрещены все массовые мероприятия, закрыты магазины и торговые центры, а также развлекательные заведения, театры и музеи. Людей просят оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости.

Ранее народных сход против самоизоляции организовали в Северной Осетии. В итоге под административный арест попали 46 участников акции. После протеста Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве и применении насилия в отношении полицейских. По данным следствия, демонстранты применили насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и полиции.

Красноярск, Зоя Осколкова

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