В России впервые осудили больше крупных взяточников, чем мелких

Количество осужденных за крупные взятки в России в 2019 году превысило число тех, кто получил сроки за мелкое мздоимство. Такой перевес в статистике отмечается впервые, сообщает РБК со ссылкой на данные судебного департамент при Верховном суде.

За минувший год было осуждено почти 5,3 тыс. коррупционеров. 2842 приговора было вынесено за получение и дачу крупных взяток, 1884 – за мелкое взяточничество. В половине случаев сумма взяток превышала 150 тыс. рублей. Годом ранее – в 2018 – было зафиксировано обратное соотношение: за крупные взятки сроки получил 2451 человек, за мелкие – 2749.

Москва, Иван Гридин

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