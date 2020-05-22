Под Саратовом раскрыли нелегальный нефтеперерабатывающий завод

Полицейские выявили подпольный нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. Ущерб природе от действий преступников оценивается в 2 млн рублей.

Нелегальных нефтепереработчиков обнаружили на территории промышленной зоны Энгельсского района, сообщили в ГУ МВД по региону. «Выявлено, что установка по переработке нефти имеет повышенный класс опасности и не включена в реестр опасных производственных объектов, а у владельца отсутствуют соответствующие разрешительные документы», – рассказали в полиции.

Преступники вырыли котлован для сброса отходов переработки углеводородного сырья, который замаскировали под свалку строительного мусора.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 171 «Незаконное предпринимательство» и ч. 1 ст.254 УК РФ «Порча почвы». По подозрению в совершении преступлений задержан местный житель.

«По предварительным данным, сумма ущерба от загрязнения почвы превышает 2 млн рублей, а доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 6 млн рублей», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 22.05.20

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