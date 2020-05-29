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Пятница, 29 мая 2020, 17:26 мск

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В Рязанской области мужчина зарубил своих родителей

В Рязанской области возбудили дело в отношении 43-летнего жителя поселка Старожилово по подозрению в убийстве двух человек (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). По версии следователей, в ночь на 26 мая, будучи пьяным, подозреваемый поссорился с отцом и зарубил его топором. На шум выбежала мать. Тогда он зарубил и ее и сбежал.

Следователям удалось установить личность вероятного преступника. Он был задержан и помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Рязань, Иван Гридин

Рязань. Другие новости 29.05.20

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