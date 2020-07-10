В Турции россиян разбился, прыгнув с 40-метровой скалы

В Турции погиб гражданин России. Парень неудачно прыгнул с высокой скалы в воду. Об этом сообщает агентство Sabah.

Инцидент произошел на берегу в Анталье. Молодой человек поспорил с друзьями, что прыгнет с 40-метровой скалы. От удара об воду он потерял сознание.

На помощь россиянину поспешили местные жители, которые вытащили пострадавшего и доставили его на пристань. Однако жизнь парню спасти не удалось. От полученных травм он скончался.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 10.07.20

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