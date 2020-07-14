В Воронеже аспирант убил и расчленил профессора

В Воронеже без вести пропал 57-летний преподаватель университета. Спустя четыре месяца следователи обнаружили расчлененное тело погибшего и вышли на подозреваемых.

Мужчина пропал 4 марта 2020 года. Он позвонил сестре и сообщил, что находится дома и собирается лечь спать. После этого профессора никто не видел и он не выходил на связь. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе расследования выяснилось, что исчезновение мужчины носит криминальный характер. По версии следствия, к мужчине пришли его знакомый со своим приятелем. Они усыпили его, прижав к дыхательным органам лица платок с химическим раствором, а также связали руки и ноги.

Нападавшие воспользовались телефоном и компьютером своей жертвы и похитили со счета более 1,5 млн рублей. После этого, обнаружив, что мужчина не подает признаков жизни, подозреваемые приняли меры к сокрытию его тела.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники, в содеянном признался один из преступников, он и указал правоохранителям, где искать останки профессора. После смерти тело мужчины перенесли в арендованную квартиру и расчленили. После останки, предположительно, отвезли в дом одного из убийц, где погрузили в контейнеры с соляной кислотой, сообщают «Вести Воронеж».

«В настоящее время подозреваемые задержаны, в ходе допросов дали показания, при этом вину в содеянном признал только один из них, – говорится в сообщении СКР. – По ходатайству следствия, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в соответствии с совершенными преступными деяниями».

Воронеж, Зоя Осколкова

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