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Среда, 12 августа 2020, 13:56 мск

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В Ивановской области задержали наркодилеров-работорговцев

В Ивановской области раскрыли деятельность криминальной группировки. Члены банды продавали наркотики через интернет и использовали рабский труд.

Сотрудники ФСБ изъяли в обнаруженной нарколаборатории 35 кг мефедрона – популярного среди молодежи наркотика из класса амфетаминов. Отмечается, что каждый месяц преступники производили до 200 кг запрещенных веществ и «использовали труд иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой расправы».

Кроме того, на месте нашли 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 тонн химических реактивов и прекурсоров, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

«В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена», – сообщили в ФСБ. Задержанные помещены в СИЗО.

Иваново, Зоя Осколкова

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