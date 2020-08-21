Десятки сотрудников «Ашана» уволили в рамках антикоррупционной кампании

В российском подразделении «Ашана» уволены десятки человек. Кардинальное решение было принято в рамках борьбы с коррупцией внутри торговой сети, сообщил глава подразделения Йоханнес Толай.

По словам топ-менеджера, увольнения произошли в связи с утратой доверия. По оценка руководства подразделения, уволенные сотрудники не соблюдали должностные инструкции и были близки к коррупции. Толай также отметил, что российское подразделение «Ашана» теряло из-за коррумпированных сотрудников до 3% оборота, что составляет порядка €80-100 млн в год.

«Борьба с коррупцией, с откатными схемами,– тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда»,– пояснил глава российского подразделения, передает РБК.

О потерях до 3% оборота из-за коррупционных схем в компании заявили в марте текущего года. Тогда стало известно, что сотрудники российского подразделения торговой сети требовали от поставщиков деньги за возможность размещения товаров на полках магазинов, устраивали утечки информации, позволявшие контрагентам ритейлера получить преимущество при проведении тендеров. Ретробонусы якобы превышали 5%, что противоречит российскому законодательству о торговле.

Москва, Иван Гридин

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