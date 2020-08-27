В Саратове 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве матери

По факту обнаружения в одной из квартир на улице Панченко в Саратове тела 40-летней женщины организована доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе СКР, труп с признаками насильственной смерти был обнаружен 27 августа около 4:00.

Следователи совместно с судебно-медицинским экспертом провели осмотр места происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование, которое позволит установить точную причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным местных СМИ, преступление могла совершить 15-летняя дочь убитой. Предполагается, что у пьяной женщины произошел конфликт с подростком, который и привел к убийству.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.20

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