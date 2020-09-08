На границе с Казахстаном задержали подростков из России

Полицейские в Казахстане задержали российских подростков, которые незаконно пересекли границу. Ребята проехали в вагоне с углем.

Как сообщили в департамента полиции на транспорте МВД Казахстана, четверо граждан РФ в возрасте от 13 до 17 лет были задержаны на станции Петропавловск на севере Казахстана во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Транзит».

Подростки пересекли границу в вагоне грузового поезда, перевозившего уголь. Таким образом, дети приехали с территории Омской области на территорию Республики Казахстан, минуя пограничные посты, тем самым нарушив закон.

Нарушителей задержали сотрудники миграционной службы отдела полиции. Проводится расследование.

Астана, Зоя Осколкова

Астана. Другие новости 08.09.20

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