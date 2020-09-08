В алтайском озере всплыл хвост самолета, затонувшего 14 лет назад

В Телецком озере всплыли обломки самолета, потерпевшего крушение в 2006 году. Об этом сообщил директор Алтайского заповедника Игорь Калмыков.

По его словам, хвостовая часть легкомоторного гидросамолета «Корвет» оказалась на поверхности у кордона Байгазан. Обломки заметил капитан катера и сообщил об этом сотруднику Алтайского заповедника.

О находке сообщили в полицию и МЧС. «Хвостовая часть отбуксирована на кордон Байгазан Алтайского заповедника для дальнейших действий», – добавил Калмыков.

Частный гидросамолет потерпел крушение над озером Телецкое 14 августа 2006 года. На борту находились пилот и два пассажира. Поиски обломков продолжались две недели, с применением барокамеры и специального оборудования для проведения глубоководных работ. Однако найти части самолета так и не удалось, помешали большая глубина, сильная заиленность дна и подводное течение.

Горно-Алтайск, Зоя Осколкова

Горно-Алтайск. Другие новости 08.09.20

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