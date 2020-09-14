Официанта турецкого отеля обвинили в изнасиловании российской школьницы

В пятизвездочном отеле Турции произошел скандал. Постояльцы – мать и дочь из России – обвинили в изнасиловании официанта. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Инцидент произошел в гостинице в Антальи. 15-летняя россиянка заявила русскоговорящему менеджеру по работе с гостями, что подверглась сексуальному насилию со стороны официанта в номере, где она проживала. Девушка потребовала вызвать сотрудников жандармерии или полиции.

Однако руководство отеля пыталось скрыть произошедшее, опасаясь за репутацию бренда, и не стало сотрудничать с пострадавшей. Тогда мать и дочь самостоятельно обратились в прокуратуру Антальи, а также в российское консульство.

«Такое поведение руководства отеля несовместимо с принципами гостеприимства. Они хотят скрыть отвратительный инцидент и игнорировать высокие стандарты турецкого гостиничного менеджмента, это неприемлемо и недопустимо. И мы требуем, чтобы в связи с происшествием были приняты необходимые меры», – цитирует издание консула РФ в провинции Иван Степанов. Дипломат направил обращения в Минтуризма Турции и в ассоциацию отельеров Средиземноморья.

В гостинице в свою очередь опровергают слова туристки. «Обвиняемый сотрудник работает с нами уже четыре года. Он видел, как россиянка целовалась с другим туристом около своего номера. Это же видел и ночной менеджер отеля. Потом девушка остановила проходящего мимо официанта и попросила не говорить об этом ее маме. Конфликт между ними разгорелся на этой почве», – рассказала генеральный менеджер отеля Фатма Доган.

В настоящее время подозреваемого отпустили, но расследование инцидента будет продолжено.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 14.09.20

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