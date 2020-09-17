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Четверг, 17 сентября 2020, 13:09 мск

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Экс-тренера чемпионки Лазутиной и высокопоставленного чиновника заподозрили в махинациях

Директора Центра спортподготовки Сборной России (ФГБУ «ЦСП»), экс-президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова задержали силовики по подозрению в растрате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве спорта.

По данным «МК», Кравцов стал фигурантом дела о растрате в особо крупном размере (ст.160 УК РФ). Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. В деле имеются документы, предоставленные Счетной палатой.

Следователи полагают, что с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы в Центре спортивной подготовки сборной России он назначил сотрудников, которые фактически не работали, а зарплаты получали. Ущерб оценили в 14,45 млн рублей.

Кравцов являлся президентом СБР с 2014 по 2018 год. На Олимпиаде-2014 в Сочи он возглавлял российскую делегацию. Стоит отметить, что он входит в состав Совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта, является членом комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Он тренировал пятикратную олимпийскую чемпионку Ларису Лазутину.

Москва, Иван Гридин

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