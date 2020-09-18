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Пятница, 18 сентября 2020, 12:20 мск

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Под Ульяновском разбился самолет, пилот погиб

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Ульяновской области произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна. Пилот самолета погиб. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Авария произошла вблизи населенного пункта Красное Сюндюково. Полет судна Синтал с бортовым номером RA – 0931G с органами ОРВд не согласовывался, уточнили в прокуратуре.

По предварительным данным, владельцем судна является индивидуальный предприниматель.

Транспортной прокуратурой начата проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

Ульяновск, Зоя Осколкова

Ульяновск. Другие новости 18.09.20

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