В Рязани мужчина попытался зарезать двух взрослых и 5-летнего ребенка

Рязани по факту покушения на убийство трех человек, в том числе малолетнего ребенка (ч.3 ст.30 пп.«а, в» ч.2 ст.105 УК РФ) предъявлено обвинение мужчине. Как сообщили в пресс-службе СКР, по решению суда он заключен под стражу.

Установлено, что 16 сентября в одной из квартир дома по улице Есенина были обнаружены пенсионер, женщина и ее малолетний сын с множественными колото-резаными ранениями. Благодаря оперативно оказанной медицинской помощи, потерпевшие остались живы, несмотря на тяжелые травмы.

Фото: СКР

Следователи установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 25-летний житель Московской области. Ранее он познакомился с 26-летней женщиной по интернету и приехал погостить. В ночь на 16 сентября злоумышленник решил убить женщину, ее 5-летнего сына и 69-летнего мужчину, который так же проживает в этой квартире. Он схватил нож и нанес им множественные ранения, после чего скрылся.

О мотивах несостоявшегося убийцы ничего не сообщается. Расследование уголовного дела продолжается.

Рязань, Иван Гридин

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