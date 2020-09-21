российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 сентября 2020, 15:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Рязани мужчина попытался зарезать двух взрослых и 5-летнего ребенка

Рязани по факту покушения на убийство трех человек, в том числе малолетнего ребенка (ч.3 ст.30 пп.«а, в» ч.2 ст.105 УК РФ) предъявлено обвинение мужчине. Как сообщили в пресс-службе СКР, по решению суда он заключен под стражу.

Установлено, что 16 сентября в одной из квартир дома по улице Есенина были обнаружены пенсионер, женщина и ее малолетний сын с множественными колото-резаными ранениями. Благодаря оперативно оказанной медицинской помощи, потерпевшие остались живы, несмотря на тяжелые травмы.

Фото: СКР

Следователи установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 25-летний житель Московской области. Ранее он познакомился с 26-летней женщиной по интернету и приехал погостить. В ночь на 16 сентября злоумышленник решил убить женщину, ее 5-летнего сына и 69-летнего мужчину, который так же проживает в этой квартире. Он схватил нож и нанес им множественные ранения, после чего скрылся.

О мотивах несостоявшегося убийцы ничего не сообщается. Расследование уголовного дела продолжается.

Рязань, Иван Гридин

Рязань. Другие новости 21.09.20

В Индии обрушился жилой дом, два десятка человек могут находиться по завалами. / В Шадринске рецидивист из-за 50 рублей убил 91-летнюю старушку. / Житель Алапаевска поджег собутыльника из-за грубого слова. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

В Рыбинске неизвестный убил двух девочек

Сжегший заживо трех человек в Архангельске мужчина, предстанет перед судом

Задержанный за убийство беременной жены и дочери мужчина сбежал из полиции

В Подмосковье муж убил жену в детском саду

В США мужчина забил молотком и зарезал детей своих друзей

В Саратове 15-летнюю девушку заподозрили в убийстве матери

Саратовский суд назначил пожизненное педофилу

Заказчик и убийца красноярского журналиста ответят в суде

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,