российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 октября 2020, 10:11 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Бийске неизвестный напал на девушек с ножом

В Алтайском крае мужчина напал с ножом на двух девушек. Одна из пострадавших погибла на месте, вторая попала в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Нападение произошло на улице в городе Бийске. Преступник ударил ножом одну из девушек в живот, от полученного ранения она скончалась на месте происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Вторая потерпевшая получила удар в грудь и живот. Девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек). Преступника разыскивают.

Бийск, Зоя Осколкова

Бийск. Другие новости 19.10.20

В комитете дорожного хозяйства Челябинска проведут служебную проверку. / Жители Севастополя остались без льготных лекарств. / Украинский институт Нацпамяти заставит Харьковский мясокомбинат декоммунизировать колбасу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

В Петербурге школьница зарезала собственную престарелую бабушку

В Неве нашли пакет с человеческими останками

В Санкт-Петербурге задержали расчленителя

Убийца трех человек в Нижегородской области покончил с собой

Уроженка Узбекистана попалась на организации заказного убийства на Камчатке

Житель Коми зарезал полицейского и ранил второго

Возбуждено дело об убийстве после обнаружения человеческих останков в Неве

В Татарстане у убийцы 6-летнего ребенка нашли психическое заболевание

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,