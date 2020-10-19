В Бийске неизвестный напал на девушек с ножом

В Алтайском крае мужчина напал с ножом на двух девушек. Одна из пострадавших погибла на месте, вторая попала в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Нападение произошло на улице в городе Бийске. Преступник ударил ножом одну из девушек в живот, от полученного ранения она скончалась на месте происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Вторая потерпевшая получила удар в грудь и живот. Девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек). Преступника разыскивают.

Бийск, Зоя Осколкова

Бийск. Другие новости 19.10.20

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