Полицейские вычислили преступника, напавшего на девушек в Бийске

В Алтайском крае задержали подозреваемого в нападении на девушек. Об этом сообщает главное управление МВД РФ по региону.

Преступление было совершено в городе Бийске 18 октября. Злоумышленник ударил ножом одну из девушек в живот, от полученного ранения она скончалась на месте происшествия. Вторая пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как отметили в полиции, для задержания подозреваемого была создана специальная группа, в состав которой вошли 15 правоохранителей. В оперативно-розыскных мероприятиях было задействовано более 60 сотрудников полиции.

Оперативники изучили видео более чем с 50 камер видеонаблюдения, по крупицам собирая информацию о личности и приметах потенциального подозреваемого. Было установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками. Освободился из мест лишения свободы 10 сентября 2018 года.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).

Бийск, Зоя Осколкова

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