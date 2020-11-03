В Вашингтоне у отеля, где живут российские журналисты, произошла стрельба

В Вашингтоне неизвестные обстреляли гостиницу, где остановились журналисты из России. Был поврежден витраж на первом этаже, пострадавших нет.

По словам корреспондента НТВ Алексея Веселовского, выстрелы послышались ночью. Когда журналист спустился в холл отеля, вход был перекрыт полицейскими. На витраже было отверстие от пули и множество трещин.

Как сообщили РИА «Новости» сотрудники отеля Holiday Inn, стреляли с улицы. Полиция выясняет причины произошедшего. Официальных комментариев от правоохранителей не поступало. Отмечается, что среди людей пострадавших нет.

Позже стало известно, что это была шальная пуля. Перестрелка произошла между людьми, находившимися в двух проезжавших мимо автомобилях.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 03.11.20

На трассах перевернулись две машины, пострадали трое детей (ФОТО). / «Хоть стреляйте»: конституционный кризис на Украине привёл к расколу в партии Зеленского. / На Западе предостерегли Зеленского от неконституционных действий. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»