ФСБ отчиталась о разгроме террористической ячейки в Казани

Силовики накрыли в Казани ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В ходе спецоперации, проведенной ФСБ, полицией и Росгвардией, задержаны 5 участников организации, сообщает пресс-служба ФСБ России. По данным спецслужбы, исламисты пропагандировали террористическую идеологии и занимались вербовкой мусульман в свои ряды.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Как установила ФСБ, подозреваемые «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», и направленную на свержение действующей власти.

В домах задержанных были обнаружены и изъяты запрещенные в РФ пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

Напомним, в ночь на 30 октября в Татарстане полицейские застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей на территории отдела полиции бутылки с зажигательной смесью и позже изрезавшего ножом правоохранителя. СМИ сообщали, что юноша кричал «Аллах акбар». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Казань, Наталья Петрова

Казань. Другие новости 06.11.20

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