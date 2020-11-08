В Подмосковье грабитель убил двух женщин и ранил шестилетнего ребенка

В Московской области обнаружили тела двух женщин с ножевыми ранениями и шестилетнюю девочку с тяжелыми травмами. Следователи предполагают, что с семьей разделался грабитель.
Трагедия произошла в частном доме в Солнечногорске, сообщили в региональном управлении СКР. Нападавший зарезал мать и дочь, а также попытался убить внучку. У ребенка множество колото-резаных ранений шеи и груди. Малышку госпитализировали, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Следователи провели осмотр места происшествия. В доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности, добавляет ведомство. «Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству», – говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала Life-Shot, на мать и бабушку девочки напал мужчина, нанятый для строительных работ. Личность преступника установлена, его разыскивают.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 08.11.20
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