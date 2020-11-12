В Китае мужчина мотыгой убил трех человек

Житель Китая напал с мотыгой на своих коллег, в результате три человека скончались от полученных травм, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в городе Дацин в китайской провинции Хэйлунцзян. 47-летний рабочий нефтедобывающей компании изрубил мотыгой четверых, трое пострадавших впоследствии скончались, еще один госпитализирован.
Полицейские задержали подозреваемого, о его мотивах не сообщается, проводится расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.
Пекин, Зоя Осколкова
Пекин. Другие новости 12.11.20
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